Une frappe israélienne a visé, hier, pour la deuxième fois en quatre jours, une zone des environs de Damas, abritant des dépôts d'armes et de munitions des milices pro-iraniennes, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). A Damas, l'agence officielle Sana a confirmé une attaque aux missiles de «l'ennemi israélien» dans la région de Zakia ayant fait des dégâts, mais sans en préciser les objectifs exacts. Selon l'OSDH qui dispose d'un vaste réseau de sources dans la Syrie en guerre, la région ciblée abrite des dépôts d'armes et de munitions de milices alliées à l'Iran ainsi que des positions de l'armée syrienne. Ennemis jurés de l' entité sioniste, l'Iran et le Hezbollah libanais pro-iranien appuient militairement le gouvernement du président Bachar al-Assad. Samedi, cinq combattants pro-iraniens ont été tués dans des tirs de missiles israéliens sur les environs de Damas, selon l'OSDH. Depuis le déclenchement en 2011 de la guerre en Syrie, l'Etat hébreu y a mené des centaines de frappes contre des «positions» de l'armée syrienne et de ses alliés pro-iraniens.