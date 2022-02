Des affrontements ont opposé vendredi la police de l'occupant sioniste à des manifestants marquant leur soutien à des familles palestiniennes menacées d'expulsion dans le quartier de Cheikh Jarrah à el Qods-Est, occupée et annexée par l'entité sioniste. Déployant des tapis de prière sur l'asphalte d'une rue, des Palestiniens ont prié avant d'être rejoints par des manifestants opposés à l'éviction de Palestiniens de ce quartier devenu le symbole de la lutte contre la colonisation de l'entité sioniste à el Qods-Est. «Mon devoir comme Palestinien est d'être ici avec tout Palestinien luttant pour sa terre», a déclaré Abdallah Grifat,

30 ans. Sommés par les forces de police de l'occupant sioniste de libérer le passage, les manifestants ont refusé.

La police montée a alors chargé la petite foule, selon des journalistes sur place. Un journaliste a vu deux personnes détenues par des policiers. Des manifestants palestiniens ont également affronté les forces de l'occupant sioniste à Al Khalil et à Beita en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par l'entité sioniste depuis 1967. A Beita, dans le nord de la Cisjordanie, un photographe a été blessé par une balle en caoutchouc tirée par les forces de l'occupant sioniste. Selon l'agence palestinienne WAFA, 23 Palestiniens ont été blessés. Dimanche, des heurts à Cheikh Jarrah avaient opposé la police de l'occupant sioniste à des manifestants palestiniens dont 31 blessés ont été blessés, à la suite de la visite d'un député d'extrême droite de l'entité sioniste venu soutenir les habitants juifs. Le mouvement de la résistance palestinienne Hamas a averti jeudi que «la violation des lignes rouges à Cheikh Jarrah» pourrait «préparer l'atmosphère pour la prochaine explosion».

Vendredi, des représentants du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha), accompagnés de membres d'ONG palestiniennes, ont rendu visite à l'une des familles qui pourrait se voir expulser.

«L'ONU a maintes fois appelé à observer une pause dans les expulsions et démolitions en Cisjordanie, y compris à el Qods-Est «, a déclaré dans un communiqué l'Ocha.

Les attaques de l'entité sioniste à Cheikh Jarrah «ne détourneront pas notre peuple de leur objectif, à savoir la création d'un Etat palestinien indépendant avec Al Qods-Est pour capitale», a déclaré le porte-parole de l'Autorité palestinienne, Nabil Abou Roudeina, cité par WAFA. Plus de 300.000 Palestiniens et 210.000 colons israéliens vivent aujourd'hui à el Qods-Est. La colonisation est illégale au regard du droit international.