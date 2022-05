Le Séminaire annuel du Comité spécial chargé d'étudier l'état de mise en oeuvre de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (C 24), a rendu hier 13 mai 2022, ses conclusions et recommandations au terme de ses travaux qui se sont poursuivis durant 3 jours. Les représentants des pays épris des valeurs de liberté et d'indépendance, ont oeuvré à cette occasion pour réaffirmer l'engagement de maintenir intacte la doctrine onusienne du droit à l'autodétermination conformément aux résolutions 1514 et 1541 ainsi que tous les textes fondamentaux pertinents définissant les paramètres de mise en oeuvre du processus de décolonisation. En effet, les conclusions des travaux du Séminaire n'ont laissé aucun doute des lors qu'elles ont rappelé le mandat du Comité spécial en vue de l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Le rapport des travaux réaffirme ainsi toutes les résolutions de l'Assemblée générale et appuie les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité sur la question du Sahara occidental ainsi que l'engagement du secrétaire général et de son Envoyé personnel pour le Sahara occidental chargé de trouver une solution juste au conflit du Sahara occidental. Il a été souligné, à ce titre, la nécessité de redoubler d'efforts pour redynamiser la recherche d'une solution politique durable à la question sahraouie.

Le rapport du Séminaire a réitéré l'appel lancé aux parties, en l'occurrence le Front Polisario et le Maroc, à poursuivre les négociations sous les auspices de l'ONU et ce, sans conditions préalables et de bonne foi, en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui assure l'autodétermination du peuple du Sahara occidental conformément aux principes et buts de la Charte des Nations unies. Ainsi, la délégation marocaine, conduite par l'inénarrable looser l'ambassadeur Omar Hilal, de plus en plus discrédité pour son goût très prononcé pour l'agitation et l'esbroufe, a vu toutes ses manoeuvres de bas de gamme échouées devant l'implacable justesse de la cause sahraouie qui compte et comptera toujours sur le soutien des nations libres, en particulier, en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Il convient de rappeler que le Séminaire a été marquée par une forte participation d'environ une centaine de délégués regroupant des représentants de 12 territoires non autonomes, dont le représentant légitime et exclusif du peuple sahraoui, le Front Polisario représenté par son représentant à New York, Sidi Mohamed Omar, parmi les 17 encore inscrits sur l'agenda de décolonisation de l'ONU, des États membres de l'ONU, avec la participation active et remarquée pour la première fois d'un nombre important de pays amis du Sahara occidental, africains et d'Amérique latine, à savoir, la Namibie, le Botswana, l'Angola, le Mexique, la Bolivie, Cuba, Venezuela et Timor Leste ainsi que des experts internationaux en matière de décolonisation. Les interventions des participants ont été unanimes à soutenir et à défendre le droit du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique, à l'autodétermination et le droit de son peuple frère à l'indépendance.