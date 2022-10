Le président de la Transition au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir par un coup d'État fin septembre, a nommé vendredi comme Premier ministre, Appolinaire Joachim Kyelem de Tembela, un avocat de 64 ans. «Appolinaire Joachim Kyelem de Tembela est nommé Premier ministre», indique un décret lu à la télévision publique par le secrétaire général du gouvernement Jacques Sosthene Dingara. Kyelem de Tembela, avocat de profession est à la tête du Centre de recherches internationales et stratégiques, un groupe de réflexion. Docteur en droit, formé à Nice où il a également enseigné, il est auteur de plusieurs ouvrages notamment Thomas Sankara et la Révolution au Burkina Faso - Une expérience de développement autocentré. Très critique sur les plateaux de télévision dont il est familier, il dénonçait les dérives de la transition sous le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, renversé par le capitaine Ibrahim Traoré, qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'État le 30 septembre. Le 14 octobre, une charte a été adoptée prévoyant la mise en place d'un gouvernement de 25 membres et d'une assemblée législative de 71 membres.

L'armée burkinabè a éliminé lundi quinze terroristes dont le chef d'un groupe local dans le sud-ouest du Burkina Faso, en représailles d'une attaque qui avait tué quatre civils, a annoncé vendredi l'état-major. Dans la soirée du 17 octobre, l'armée et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP, supplétifs civils de l'armée) de la localité de Mangodara ont «mené une opération de ratissage suite à une action d'un groupe armé terroriste dans le village de Kongodjan ayant occasionné la mort de quatre civils», a indiqué l'état-major dans un communiqué. «Cette offensive a permis de neutraliser quinze terroristes dont leur chef» et de «libérer un otage», précise l'armée.

L'identité de l'otage n'a pas été révélée. Deux gendarmes ont été blessés au cours des opérations qui ont également permis de récupérer quatre motos, des fusils de type Kalachnikov AK47, des chargeurs et des postes émetteurs/récepteurs, poursuit le texte.