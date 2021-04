Le diplomate américain Jeffrey Feltman a été nommé vendredi émissaire des Etats-Unis pour la Corne de l'Afrique, avec la lourde tâche immédiate de rechercher une issue au conflit au Tigré, en Ethiopie, et aux tensions autour du méga barrage sur le Nil voulu par Addis Abeba.»Cette nomination souligne l'engagement du gouvernement à mener un effort diplomatique international pour faire face aux crises politiques, sécuritaires et humanitaires, toutes liées entre elles, dans la Corne de l'Afrique», a déclaré le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken dans un communiqué. Ce diplomate chevronné a été secrétaire d'Etat américain adjoint pour le Moyen-Orient puis sous-secrétaire général de l'ONU pour les Affaires politiques. Antony Blinken a dit être «particulièrement préoccupé» par «la situation instable en Ethiopie, notamment en raison du conflit au Tigré». Les Etats-Unis ont récemment haussé le ton en dénonçant «les informations faisant état de viols et d'autres violences sexuelles d'une cruauté indescriptible» dans cette région éthiopienne. Washington avait salué fin mars l'annonce du retrait des troupes érythréennes du Tigré, en insistant sur le «rôle» joué pour obtenir cette avancée par le sénateur américain Chris Coons auparavant dépêché en Ethiopie par le président Joe Biden. Mais le gouvernement américain a depuis manifesté son impatience, appelant à mettre en oeuvre «immédiatement» ce retrait. Antony Blinken a aussi évoqué son inquiétude quant à «l'escalade des tensions entre l'Ethiopie et le Soudan» et à «la dispute autour du grand barrage de la renaissance éthiopienne (GERD)». Khartoum a menacé

vendredi Addis Abeba de poursuites judiciaires si les autorités éthiopiennes poursuivaient, sans accord tripartite avec l'Egypte, le remplissage de ce barrage qui suscite de vives tensions entre les pays riverains du fleuve. Les tentatives de médiation américaines ont jusqu'ici échoué.