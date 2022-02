Au moins quatre éléments du groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (Daesh) ont été neutralisés, jeudi, alors qu'ils s'apprêtaient à attaquer des forces armées dans le gouvernorat de Diyala, dans l'est de l'Irak, a annoncé le premier lieutenant de la police de cette province, Shaalan Al-Kameli.»Les forces de l'armée ont réussi à localiser le groupe terroriste qui comptait cibler des militaires près du barrage d'Al-Azim, à 65 km au nord-ouest de Baquba, le centre de la province de Diyala», a-t-il indiqué. «Des affrontements ont opposé des forces de l'armée aux éléments de Daesh», a fait savoir Al-Kameli, précisant que quatre individus ont été neutralisés avec le soutien d'hélicoptères militaires irakiens. L'organisation terroriste Daesh a récemment intensifié ses attaques contre des cibles militaires et civiles dans le nord et dans l'est de l'Irak. De leur côté, les forces irakiennes mènent fréquemment des campagnes et des opérations militaires pour traquer les éléments de l'organisation terroriste dans tout le pays.