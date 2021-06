Neuf pays africains sur 10 pourraient ne pas atteindre l'objectif qui consiste à vacciner 10% de leur populations, selon le bureau africain de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Au total 47 des 54 pays africains, soit près de 90%, ne devraient pas être en mesure d'atteindre l'objectif qui consiste à vacciner 10% de leur population d'ici septembre, précise l'organisation. «Alors que nous nous approchons des cinq millions de cas et qu'une troisième vague se profile, beaucoup des nôtres parmi les plus vulnérables restent dangereusement exposés à la Covid-19 «, a déclaré Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. «Il a été montré que les vaccins permettent d'éviter des cas et d'empêcher les décès, c'est pourquoi les pays qui le peuvent doivent partager en urgence des vaccins contre la Covid-19. L'Afrique a désespérément besoin de ce partage de doses «, a-t-elle insisté. Avec 32 millions de doses, l'Afrique compte pour moins de 1% des plus de 2,1 milliards de doses administrées dans le monde. Tout juste 2% du 1,3 milliard d'habitants sur le continent ont reçu une dose et seuls 9,4 millions d'Africains sont entièrement vaccinés. Alors que disposer de plus de vaccins est vital, certains pays africains doivent intensifier les actions de déploiement rapide des vaccins qu'ils ont encore. Tandis que 14 pays africains ont utilisé entre 80% et 100% des doses qu'ils ont reçues à travers le mécanisme COVAX, 20 pays ont utilisé moins de 50% des doses reçues. Douze pays ont plus de 10% de leurs doses de vaccins AstraZeneca risquant d'expirer d'ici la fin août.» Nous devons nous assurer que les vaccins que nous avons ne sont pas gaspillés, chaque dose étant précieuse», a déclaré la Moeti.