Plusieurs quartiers de N'Djamena étaient inondés vendredi après des pluies diluviennes qui ont touché la capitale tchadienne depuis plus d'une semaine. «N'Djamena est une cuvette, une grande partie du nord de la ville est sous les eaux», a déclaré le maire de la ville, Ali Haroun. «Nous avons mis en place des stations de pompage d'eau», a-t-il ajouté. «Il est fort possible que des maisons se soient écroulées à cause des intempéries», a affirmé Haroun, sans pouvoir donner de bilan. La région est régulièrement touchée par les inondations. En août 2020, plus de 11 500 personnes avaient été déplacées à la suite de fortes pluies dans la capitale tchadienne. «Les routes sont restées impraticables et bloquées. L'eau a investi toutes les maisons dans ce secteur, mais il n'y a pas eu d'écroulement des maisons aujourd'hui», a pour sa part affirmé Moustapha Abagana, un habitant de l'arrondissement des plus touchés par les inondations. Selon les Nations unies, en 2021, 5,5 millions de Tchadiens, soit plus du tiers de la population de ce pays enclavé d'Afrique centrale, avaient besoin d'une «aide humanitaire d'urgence».