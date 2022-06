Dans un échange téléphonique, hier, entre les deux chefs d'Etat, le président chinois Xi Jinping a assuré son homologue russe Vladimir Poutine du soutien de Pékin dans les domaines de «souveraineté» et de «sécurité», ainsi que «sur d'autres questions d'intérêt fondamental et de préoccupations majeures». Le propos a été rapporté par l'agence Chine nouvelle. Levant les doutes que les puissances occidentales se sont évertuées à distiller, pendant plusieurs mois, les Etats-Unis n'hésitant pas à «avertir» les dirigeants chinois des «risques» et des «sanctions» qui ne manqueraient pas de résulter au cas où la Chine viendrait à soutenir ouvertement la Russie, le président Xi Jinping a, par-là même, clarifié la donne, même si leurs entretiens au début de l'année, lorsque Poutine s'est rendu, en marge des Jeux olympiques d'hiver 2022, à Pékin ont préfiguré une alliance géostratégique. Déjà, à cette occasion, le président Poutine avait évoqué la nécessité d'un nouvel ordre mondial assorti d'importants changements des valeurs jusqu'ici occidentales. Washington qui a pris la mesure des grandes ambitions de la Chine non seulement en Asie mais aussi en Europe et en Afrique a multiplié les contre-feux pour tenter d'endiguer la montée en puissance de l'Empire du Milieu. C'est ainsi que les rapports sont actuellement tendus sur le sort de Taïwan et celui des archipels du Pacifique, en plus de la crise induite par les essais balistiques successifs de la Corée du Nord qui a évité les condamnations du Conseil de sécurité de l'ONU, la semaine dernière, grâce au double veto russo-chinois. Prenant la mesure de cet éclairage qui ne laisse place à aucune ambiguïté, les médias occidentaux constatent que le «compte rendu ne lie toutefois ces propos à aucun exemple précis, comme l'Ukraine ou Taïwan». Comme si les enjeux étaient réduits à ces questions somme toute localisées alors que les deux puissances regardent dans une direction économique autrement plus large et plus ambitieuse pour transcender les sanctions occidentales.. Poutine a constamment tenu informé Xi des décisions de la Russie et la réciproque est plus que probable. En témoigne le fait édifiant que Pékin s'est catégoriquement refusé depuis le 24 février dernier, date de l'entrée des troupes russes dans le Donbass, à recourir au terme d' « invasion» comme le réclamaient les puissances occidentales et a rejeté la responsabilité du conflit sur les ambitions expansionnistes de l'Otan et sur les manoeuvres des Etats-Unis. Et parce qu'elle se veut proche de la Russie avec laquelle elle entend faire front commun contre l'unilatéralisme de Washington, la Chine a également exclu toute condamnation de l'opération spéciale russe décriée par les Etats-Unis et l'Union européenne. Depuis leur dernier entretien téléphonique en février dernier, les présidents Xi et Poutine semblent résolus à traduire dans les faits leur engagement commun proclamé durant le séjour du chef d'État russe à Pékin, à savoir consacrer «l'amitié sans limite» qui existe entre la Chine et la Russie et pour laquelle des accords avaient alors été conclus dans de multiples domaines et notamment celui du gaz.