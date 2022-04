La situation sécuritaire et ses complications progressives et imprévisibles en Ukraine constituent une source de grandes inquiétudes pour la Fédération de Russie. Des complications qui pourraient engendrer des conséquences radioactives nucléaires, sans communes mesures sur les populations européennes et russes, et mêmes celles de toutes les régions limitrophes. Ce faisant, Moscou alerte sur une réédition des scénarios américains en Iraq, en Syrie et ailleurs, pour les reproduire en Ukraine. C'est ce qu'ont déclaré, hier à Alger, des diplomates de l'ambassade de la Fédération de Russie en Algérie, qui affirment que le ministère de la Défense russe détient des informations sûres à ce sujet. «Les Etats- Unis d'Amérique préparent des provocations, afin d'accuser les forces armées russes de l'utilisation d'armes chimiques, biologiques ou nucléaires tactiques», en Ukraine. Pour les diplomates russes, «cette nouvelle mise en scène US, intervient en réaction aux succès de l'opération militaire spéciale». Ils expliquent que les pays occidentaux tentent de conditionner l'opinion internationale vis-à-vis de ce plan, «à travers la multiplication de déclarations massives, par médias interposés, au sujet d'une prétendue guerre chimique menée par la Russie». À ce sujet, la déclaration de la représentante permanente américaine auprès de l'ONU, Linda Greenfield, prouve cette mise en scène imminente. «La Russie a l'intention d'utiliser tous les outils «sous faux drapeau», y compris les armes chimiques et biologiques, pour intimider la population ukrainienne et la communauté mondiale», a-t-elle annoncé. L'autre preuve est cette opération de «transfert en Ukraine de près de 400 000 ensembles d'équipements de protection individuelle, de 390 équipements de reconnaissance NBC et de 15 véhicules de reconnaissance (Stryker)». Un envoi approuvé par le sous-secrétaire d'État au contrôle des armements et à la sécurité internationale, Bonnie Jenkins, jugé positif par le département d'État américain. Il y a aussi ces «livraisons d'antidotes toxiques en Ukraine. Pour la seule année 2022, à la demande du ministère ukrainien de la Santé, plus de 220 000 ampoules d'Atropine ont été livrées depuis les États-Unis». Pour étayer leurs accusations, les diplomates russes évoquent les faits d'histoires, estimant que «les seuls ayant utilisé les trois types d'armes de destruction massive dans l'histoire». «Un tube avec de la (lessive en poudre) dans ses mains a servi de prétexte à l'invasion de l'Irak et à la mort de près d'un demi-million de civils», diront-t-ils évoquant le discours de Collin Powell du 5 février 2003. Et d'ajouter la frappe de missiles sur l'aérodrome de Shayrat en Syrie, «pour une prétendue histoire de gaz Sarin et des (Casques blancs tiraillés)», sans oublier «la mise en scène avec des enfants syriens prétendument empoisonnés au chlore, juste pour détruire le centre de recherche médicale de Barz et Jamrai». Moscou avait déjà annoncé avoir remis un dossier exhaustif au SG de l'ONU, au sujet de l'existence de laboratoires de recherches d'armes biologiques et biologiques US en Ukraine. La Russie n'exclut pas non plus «une provocation dans les installations nucléaires, principalement celle de Zaporozhye», sous contrôle russe. À ce sujet, nos interlocuteurs annoncent qu'une tentative d'introduction de produits dangereux dans cette centrale nucléaire a été avortée par l'armée russe. C'est le cas aussi des installations de stockage de déchets radioactifs à l'usine Pridneprovsk, dans le village de Kamenskoïe, dans la région de Dnepropetrovsk, qui seraient «la cible de frappes envisagées par les dirigeants ukrainiens». Les diplomates annoncent même un détournement de fonds européens, destinés à l'entretien de ces installations «dans un état critique». L'usine assiégée d'Azovstal serait le lieu indiqué pour déclencher une catastrophe de ce genre, à travers «des armes de destruction massive ADM, stockées en petites quantités dans ces lieux», afin d'empêcher les Russes d'y accéder. Les diplomates affirment que c'est Poutine, commandant en chef suprême, qui «a empêché le déroulement de scénario, en annulant l'assaut». Et pour clore leur argumentaire, les Russes affirment que les Américains ont déjà tout préparé, y compris les procédures d'enquête, les fonctionnaires déjà désignés etc. Ils accusent Washington d'avoir échafaudé toute une mise en scène, afin d'aboutir à des résultats connus d'avance, pour acculer davantage la Russie, et exercer plus de pressions sur les pays amis. Sur un autre registre, la Russie affirme avoir supprimé totalement tous ses programmes d'armes biologiques, en 1972. Mais les USA détiennent «336 laboratoires dans 30 pays du monde, ce qui suscite de vives inquiétudes», selon les Russes qui cite le ministère chinois des AE. À ce sujet, ils annoncent que les Ukrainiens ont envisagé de doter les drones Bayraktar d'un équipement aérosols. Suite aux entretiens du SG de l'ONU, Antonio Guterres avec le président Poutine et le MAE Sergueï Lavrov, ils disent «négocier en positions de force, afin de ramener les Ukrainiens à plus de réalisme et de sérieux... Pour le moment, ils ne sont pas intéressés par les pourparlers. Cela fait près de deux semaines que nous avons remis des propositions sérieuses. Ils n'ont toujours pas répondu». Concernant la crise alimentaire mondiale, Moscou se veut un acteur crédible de la communauté internationale. «Nous continuons à honorer nos engagements vis-à-vis de la communauté internationale pour ce qui est des produits de l'alimentation, de l'énergie ou de l'industrie», diront nos interlocuteurs