La livraison prochaine de nouvelles armes américaines à l'Ukraine, dont des lance-roquettes multiples, «renforce le risque» d'une confrontation militaire entre les Etats-Unis et la Russie, a mis en garde, hier, Moscou «Toute livraison d'armes qui se poursuit, qui augmente, renforce le risque d'un tel développement», a déclaré le vice-ministre de la diplomatie russe Sergueï Riabkov à l'agence RIA Novosti, qui l'interrogeait sur l'éventualité d'une confrontation armée entre Washington et Moscou après l'annonce de nouvelles livraison d'armes à Kiev. Mardi, les Etats-Unis ont indiqué qu'ils allaient fournir à l'Ukraine des systèmes HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), c'est-à-dire des lance-roquettes multiples montés sur des blindés légers. Le Kremlin a accusé Washington de «jeter de l'huile sur le feu» après l'annonce de la livraison de systèmes de missiles américains à Kiev. «La ligne des Etats-Unis est de combattre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. De telles livraisons n'encouragent pas les dirigeants ukrainiens à vouloir relancer les négociations de paix», a déclaré le porte-parole de la Présidence russe, Dmitri Peskov. Ces équipements ont une portée d'environ 80 km. Il ne s'agit donc pas de systèmes à très longue portée, de plusieurs centaines de kilomètres, mais cela représente néanmoins un renforcement significatif des capacités ukrainiennes. Ces équipements font partie d'un nouveau volet plus large d'assistance militaire américaine à l'Ukraine, de 700 millions de dollars au total. Depuis le début du conflit, entré dans son centième jour, le président américain Joe Biden s'est montré soucieux de ne pas fournir des armes qui, selon lui, placeraient les Etats-Unis en situation de cobelligérant aux côtés des Ukrainiens. Riabkov a raillé les Etats-Unis estimant qu'ils étaient déterminés à «mener la guerre jusqu'au dernier Ukrainien afin d'infliger, comme ils disent, une ‘'défaite stratégique'' à la Russie».