Le Kremlin a balayé jeudi les accusations occidentales affirmant que Moscou, depuis son offensive en Ukraine, bloque les exportations de céréales ukrainiennes, ce qui menace d’entraîner une crise alimentaire mondiale.«Nous rejetons catégoriquement ces accusations et accusons à l’inverse les pays occidentaux d’avoir pris une série de mesures illégales qui ont mené à ce blocus», a déclaré le porte-parole de la Présidence russe, Dmitri Peskov. Les pays occidentaux «doivent annuler ces décisions illégales qui font obstacle au fret des navires, qui font obstacle à l’exportation des céréales», a poursuivi Peskov, en référence aux sanctions occidentales contre Moscou. L’Ukraine, gros exportateur de céréales, notamment de mais et de blé, voit sa production bloquée du fait des combats. Pour sa part, la Russie, autre puissance céréalière, ne peut vendre sa production et ses engrais en raison des sanctions occidentales touchant les secteurs financiers et logistiques. Mercredi, un haut diplomate russe, Andreï Roudenko, a lui affirmé que la résolution de la crise passait par la levée des sanctions contre Moscou et «le déminage par Kiev» des ports de la mer Noire. Selon lui, Moscou est prêt ensuite à assurer des «couloirs humanitaires» pour que les navires puissent exporter.