Qui ne dit pas mot, consent. Face à la féroce répression menée par les forces d'occupation israéliennes contre les Palestiniens, face aux bombardements et aux tueries d'enfants, de femmes et de personnes âgées que subissent les Palestiniens, le roi Mohammed VI se mure dans un silence complice. Au double plan moral et éthique, le devoir l'incite à réagir plus énergiquement et plus fortement que tout autre dirigeant politique musulman et arabe car c'est lui le président de la Fondation El Qods où se déroule la politique d'apartheid que fait subir l'entité sioniste aux Palestiniens.

Que reste-t-il alors du leadership religieux proclamé par le monarque? Mohammed VI n'a même pas daigné dénoncer les agressions à l'intérieur même de la mosquée El-Aqsa. Cette série d'agressions dont la violence élevée crescendo, dure depuis le début du mois sacré du Ramadhan, en particulier après la prière des «tarawih», vient d'atteindre son apogée à la veille de l'Aïd El-Fitr avec des dizaines de morts dont des enfants.

Ces agressions inhumaines et racistes n'ont-elles pas vocation à être vigoureusement dénoncées? Faut-il taire la purification ethnique de l'entité sioniste contre le peuple palestinien? Le tableau chaotique et ensanglanté qu'offre au monde l'esplanade des Mosquées d'El Qods occupée ne concerne nullement le commandeur des croyants dont les préoccupations sont ailleurs. Il est plutôt rongé par le stress de connaître le verdict de l'American Israel Public Affairs Committee (Aipac), puissant lobby juif aux Etats-Unis. Pris dans le tourbillon d'un acharnement diplomatique sans précédent, Mohammed VI a dépêché le 6 mai dernier, à Washington, son ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita dans l'ultime espoir d'infléchir la position de l'administration Biden sur le dossier du Sahara occidental. Au moment où la propagande du Makhzen fanfaronnait autour d'une «victoire diplomatique historique du royaume», l'Oncle Sam lance un appel aux protagonistes à «éviter l'escalade» du conflit dans la région, à afficher «une attitude constructive sur le terrain avec la mission de la paix de l'ONU», la Minurso et à accélérer les démarches pour la nomination d'un nouvel émissaire onusien «afin de relancer dès que possible le processus politique bloqué». Terrible affront pour Rabat qui s'est aplati devant Tel-Aviv, une douche froide pour le régime de Mohammed VI, qui a appris que l'engagement précipité dans l'«accord du siècle a été une grave erreur».

Au Makhzen, c'est l'affolement. On se cherche une porte de sortie avec le moins de dégâts possibles face à une opinion publique marocaine de plus en plus hostile. La normalisation avec Israël n'a ni séduit au plan international ni conduit à une victoire totale du royaume dans le conflit du Sahara occidental. La compromission a produit exactement le contraire de ce qu'espérait le roi: pour l'opinion interne, le Maroc se range désormais aux côtés des pays «traîtres» à la Palestine.

Alors que Mohammed VI se débat, la nouvelle Intifada palestinienne est arrivée, comme une tornade, atteindre un royaume traumatisé par une mésaventure diplomatique dans l'«accord du siècle» qu'il a passé avec l'entité sioniste.

Mais le Makhzen n'est pas à sa première trahison envers la cause palestinienne. La débâcle des troupes arabes lors de la guerre des Six Jours en 1967 est due à la trahison du roi du Maroc Hassan II. Ce dernier enregistrait le contenu de la réunion qui se tenait dans un hôtel de Casablanca avec ses «frères» arabes sur la stratégie à emprunter vis-à-vis d'Israël. Le journal The Times of Israel confirme que Hassan II n'a pas hésité un instant à remettre cet enregistrement au Mossad, ce qui permit aux forces militaires israéliennes d'anticiper sur les opérations qu'allaient mener les armées arabes.

Autant dire que chez les rois, la trahison va de père en fils quant aux conséquences, elles risquent d'être catastrophiques.

Cette situation risque d'exacerber le mécontentement déjà perceptible avec les nombreux problèmes socio-économiques que vit le pays depuis le début de la crise sanitaire désastreuse.