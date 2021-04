Depuis la révolte contre le régime d'El Gueddhafi, à la faveur du Printemps arabe, en 2011, puis la guerre civile de 2014, la Libye n'en finit pas de subir les conséquences d'une division aggravée par l'offensive du maréchal Khalifa Haftar contre Tripoli, en avril 2019. Pourtant, les efforts de la médiation onusienne semblent avoir atténué la crise et d'aucuns n'hésitent pas à entrevoir une solution politique globale et définitive telle que dessinée à Tunis par le Forum de dialogue politique libyen (FDPL), en décembre 2020. Depuis, une réelle accalmie est observée, d'autant que l'ANL autoproclamée de Haftar a subi une cuisante défaite et que la pression internationale s'exerce fortement pour contraindre les mercenaires et les forces étrangères à quitter le pays. Les anciens blocs antagonistes de l'Est et de l'Ouest ont cédé place à un seul et même Conseil présidentiel, un seul et même gouvernement d'union, chargé de préparer des élections générales pour le 24 décembre 2021. Mais la réunification des institutions majeures semblent plus difficiles que prévu et surtout les forces militaires des deux camps semblent bien loin, encore, de la réconciliation. Outre l'ANL et les milices de Misrata qui constituaient le gros des troupes du GNA sortant, avec une quarantaine d'autres, tout aussi puissantes, la Libye recèle pas moins de 3000 milices armées qui imposent leur propre loi et revendiquent leur part de la rente pétrolière. Elles sont, bien sûr, soutenues par des puissances régionales et internationales qui ont, elles aussi, des intérêts à sauvegarder. Le rôle de ces puissances a été décisif, des années durant, pour faire échouer de multiples tentatives diplomatiques destinées à résoudre, par le dialogue inclusif, le conflit. Livraisons d'armes malgré l'embargo onusien, intervention directe ou par envoi de mercenaires, manoeuvres diplomatiques pour faire barrage aux efforts de bonne volonté, la Libye aura attendu dix ans pour entrevoir la sortie du tunnel dont on espère qu'elle sera effective, cette fois. Divisé, appauvri, le pays a vu émerger une nouvelle classe, nourrie par la guerre et les multiples trafics d'armes tandis que son élite d'avant 2011 a été soit décimée soit contrainte à l'exil. Aujourd'hui, il y a une réelle fracture entre le peuple libyen et la classe dirigeante qui parle en son nom et négocie avec les puissances ainsi qu'avec les Nations unies. La corruption est un fléau endémique et les conditions sont telles que les objectifs assignés aux nouvelles autorités relèvent de l'impossible. Répondre aux aspirations immédiates de la population, réunifier l'ensemble des institutions majeures, oeuvrer à une réconciliation concrète, organiser les élections générales tributaires d'une nouvelle Constitution, ce sont là beaucoup de missions et de défis qui attendent le gouvernement Debeibah alors que le pays est profondément usé et désabusé.