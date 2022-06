Le Premier ministre libanais désigné Najib Mikati a soumis, hier, au chef de l'État Michel Aoun la composition du nouveau gouvernement, alors que son cabinet expédie les affaires courantes depuis le 22 mai dans un Liban en plein effondrement. «J'ai soumis au président Aoun la mouture gouvernementale qui me semble convenable», a affirmé Mikati à l'issue de l'entretien, selon la chaîne locale MTV. «Nous savons que le temps est précieux», a-t-il ajouté, en précisant que le président Aoun a demandé d'examiner la mouture dont la teneur n'a pas été rendue publique. Après deux jours de consultations parlementaires, plusieurs partis ont annoncé leur boycott du futur cabinet, notamment les Forces libanaises, le Parti socialiste progressiste, les Kataëb, les députés de la contestation populaire, ainsi que le bloc de Michel Moawad. Nagib Mikati a affirmé que son prochain gouvernement «assumera ses responsabilités», au moment où le Liban subit une grave crise économique depuis 2019 et risque de sombrer dans une impasse politique à l'approche de la présidentielle d'octobre. Najib Mikati a été désigné jeudi dernier pour former un nouveau gouvernement. Mikati a obtenu le plus grand nombre de voix (54), notamment celles du bloc du Hezbollah, à l'issue des consultations parlementaires. Son principal rival, l'ancien ambassadeur à l'ONU Nawaf Salam, a, lui, obtenu seulement 25 voix. Najib Mikati, qui a déjà été Premier ministre à trois reprises (en 2005, 2011 et 2021), a ainsi été nommé par le président de la République, Michel Aoun, pour la formation d'un nouveau gouvernement dont la mission sera d'adopter les réformes pour endiguer la profonde crise financière qui a plongé les Libanais dans la pauvreté.