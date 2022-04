Le Premier ministre libanais, Najib Mikati, a appelé jeudi les Nations unies et les pays donateurs à augmenter leurs investissements au Liban dans le contexte de la crise actuelle. « J’appelle l’ONU, les pays donateurs et les partenaires locaux à renforcer leurs investissements dans les domaines de développement du Liban, en particulier la santé, l’éducation et la couverture sociale qui constituent une ligne de défense pour le développement de la société et de la communauté», a déclaré M. Mikati, cité dans un communiqué du Conseil des ministres. Le Premier ministre a tenu ces propos à l’occasion de la cérémonie de lancement du Cadre stratégique des Nations unies (UNSF) au Liban en 2022-2025. M. Mikati a salué le partenariat transparent qui existe entre le Liban et la famille de l’ONU en soulignant l’importance de cette stratégie à l’heure où le Liban traverse des crises multiples. De son côté, le résident et coordinateur humanitaire des Nations unies au Liban, Najat Rochdi, a affirmé que la priorité des Nations unies était de soutenir le gouvernement pour mettre le pays sur la voie de la reprise en répondant aux différents problèmes dont la crise économique.