Des manifestants sont sortis dans la rue, samedi, dans la principale ville du nord du Burkina Faso pour dénoncer la dégradation de la situation sécuritaire et réclamer une réponse à une «crise humanitaire généralisée». «Non à l'abandon du Sahel», «Ravitaillez nos villes», «Oui au retour des services publics», ont scandé des manifestants, rassemblés sur la place Arba Diallo à Dori, chef-lieu de la région du Sahel. Les manifestants n'ont pas été reçus par le gouverneur de la région du Sahel, le lieutenant-colonel Fabien Sorgho, à qui ils comptaient remettre leur déclaration, suscitant la colère des organisateurs. «Nous sommes venus au gouvernorat pour remettre notre mot mais il a refusé de nous recevoir», a regretté le coordonnateur de la marche Yaya Hama Dicko. Depuis 2015, le Burkina Faso est en proie à des attaques terroristes qui ont fait de nombreuses victimes et plus de 1,9 million de déplacés internes. Le Comité international de la Croix- Rouge (CICR) précise que trois personnes déplacées sur quatre dans le Sahel sont originaires du Burkina Faso.