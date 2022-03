Emmanuel Macron devait poursuivre, hier, ses échanges sur le conflit russo-ukrainien en s'entretenant avec les dirigeants du Japon, d'Azerbaïdjan, de Finlande, de Lituanie et de l'Inde, a annoncé l'Élysée. Après le Premier ministre japonais Fumio Kishida dans la matinée, le chef de l'État français devait s'entretenir avec Ilham Aliev, le président de l'Azerbaïdjan, l'un des pays situés dans l'environnement de la Russie. Il lui avait déjà parlé dimanche, essentiellement d'aide humanitaire. Emmanuel Macron devait ensuite appeler le président finlandais Sauli Niinisto, également un pays proche de la Russie et officiellement non aligné bien que partenaire de l'Otan. Le Parlement finlandais doit débattre mardi après-midi d'une pétition réclamant un référendum sur l'adhésion à l'Otan. Puis le chef de l'État s' est entretenu avec Gitanas Nauseda, le président de la Lituanie, un des pays baltes voisins de la Russie. Enfin, à 15h00, Emmanuel Macron a parlé au Premier ministre indien Narendra Modi, dont le pays s'est abstenu lors d'un vote du Conseil de sécurité des Nations unies d'une résolution déplorant dans «les termes les plus forts» l'«agression contre l'Ukraine».