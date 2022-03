Les voies diplomatiques entre les Occidentaux et la Russie demeurent toujours ouvertes à l'initiative du Président Macron. Président du Conseil de l'Union européenne, le chef de l'État français prend à coeur de maintenir un contact soutenu avec son homologue russe. Le dernier en date aura été une communication téléphonique qui a duré 1h45. La Présidence française qui a fait état de cette initiative du Président Macron ne s'est pas étalé sur le sujet, dans un communiqué rendu public, hier. Il y a lieu de rappeler que chef de l'État français a déjà eu plusieurs entretiens téléphoniques avec Vladimir Poutine depuis le lancement de l'offensive russe contre l'Ukraine le 24 février. Selon la même source, Vladimir Poutine a assuré à Emmanuel Macron qu'il n'était «pas dans son intention» d'attaquer les centrales nucléaires ukrainiennes, dont celle de Tchernobyl. «Le Président Poutine a dit qu'il n'était pas dans son intention de procéder à des attaques de ces centrales. Il a dit aussi qu'il était prêt à respecter les normes de l'AIEA pour la protection des centrales», a dit la Présidence à la presse, après le bombardement le 4 mars de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporojie, la plus grande d'Europe.

Se plaçant de fait comme le porte-parole de l'Union européenne dans cette crise inédite, Emmanuel Macron déploie un effort très apprécié par ses pairs et par le Président russe lui-même qui ne peut objectivement pas concevoir une coupure totale de tout contact avec le camp occidental, soutien de l'Ukraine. De fait, les communications téléphoniques constituent-elles une sorte de dialogue informel qui préparerait de véritables négociations. Aucun diplomate au monde ne pourrait envisager un quelconque retour à la normale, sans un effort politique de part et d'autre. Ainsi concomitamment aux négociations à la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie, les initiatives d'Emmanuel Macron déblayent déjà le terrain à l'après-guerre. Les observateurs de la scène ukrainienne attestent de l'importance de ce pont jeté par Macron entre l'Otan-UE et la Russie, en ce sens que quel que soit l'objectif annoncé ou caché de la Russie, le temps viendra où la diplomatie s'imposera comme seule issue à la sortie de crise.

L'intermédiation française qui ne dit pas vraiment son nom pourrait s'avérer d'une efficacité certaine, d'autant que les longues heures de discussions entre Macron et Poutine contiennent certainement des éléments qui ne sont pas rendus publics, mais qui serviront forcément le camp de la paix, le moment venu.

En tout cas, personne dans l'aréopage des intervenants dans cette crise ne remet en cause la démarche d'Emmanuel Macron qui, faut-il le souligner, est saluée par l'ancien ministre des Affaires étrangères français, Hubert Védrine. La preuve de l'unanimité autour des initiatives du président du Conseil de l'Union européenne est l'appréciation du président américain qui va dépêcher son secrétaire

d'État Antony Blinken à Paris pour rencontrer le Président français. Le tête- à- tête est prévu pour demain, rapporte un communiqué du département d'État US. Il est clair que les deux hommes évoqueront les conditions exprimées par Poutine pour un cessez-le-feu. Il ne s'agit pas là de décrypter une rencontre qui ne s'est pas encore tenue, mais disons clairement que la visite de Blinken à Paris a toutes les chances d'être directement liée aux nombreuses discussions téléphoniques entre Macron et son homologue russe. Blinken qui se trouvait, hier, en Moldavie, au lendemain d'un entretien avec son homologue ukrainien Dmytro Kouleba, à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, aura intérêt à bien écouter le Président français.