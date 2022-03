La guerre en Ukraine entre aujourd'hui dans son sixième jour. Les efforts diplomatiques n'ont jamais cessé. L'Union européenne qui s'est engagée dans une logique de sanctions économiques et de soutien humanitaire et en fourniture de matériel militaire à l'Ukraine, n'a pas coupé le lien avec Moscou. En sa qualité de président du Conseil de l'Union européenne, le chef de l'État français, Emmanuel Macron, aura été la personnalité politique qui a le plus communiqué

avec Vladimir Poutine. Visiblement convaincu par l'importance de toujours maintenir la porte du dialogue ouverte, Macron semble déterminé à aller jusqu'au bout d'une démarche qui se veut entièrement acquise au combat pacifique.

La dernière action en date du président français a été de téléphoner à son homologue russe. Une communication qui a duré 1 heure 30 minutes. Les deux hommes ont échangé sur la crise ukrainienne. L'une des raisons qui ont motivé la démarche d'Emmanuel Macron tient à la préservation de la vie des civils. Ainsi, le chef de l'État français a demandé à son homologue russe d'arrêter les frappes contre les civils et sécuriser des axes routiers en Ukraine, rapporte un communiqué de l'Élysée. Sur ces deux points, Poutine «a confirmé sa volonté de s'engager», a annoncé la même source. Cet appel téléphonique, plutôt inattendu, compte tenu de la tournure que prennent les événements en Ukraine a été motivé suite à plusieurs entretiens qu'a eus le Président Macron avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky. Ce dernier a demandé à Macron d'intercéder auprès de Poutine en faveur des civils. En n'hésitant pas à contacter le chef de l'.État russe, Emmanuel Macron a plaidé la cause des citoyens ukrainiens, victimes innocentes de la guerre, mais dans le même temps, il a démontré sa volonté de ne jamais couper le contact. Une persévérance digne d'un bon diplomate que lui reconnaît l'ancien ministre français des Affaires étrangères, Hubert Vedrine. Celui-ci a souligné, avant-hier, dans un entretien accordé à une radio française, l'excellent travail que réalise Macron dans cette crise. «Il ne faut jamais désespérer de la diplomatie. Ce que fait le Président Macron est excellent», a dit, en substance, Hubert Vedrine. Dialoguer quel qu'en soit les circonstances est donc le pari de Macron sur cette nouvelle guerre au coeur de l'Europe. Et en cela Emmanuel Macron semble mû d'une énergie hors du commun. Il a ainsi, «réitéré la demande de la communauté internationale de cesser l'offensive russe contre l'Ukraine, et réaffirmé la nécessité de mettre en oeuvre un cessez-le-feu immédiat», selon l'Élysée. En une heure et demie de discussion, des arguments et des contre- arguments ont été échangés entre les deux hommes. Et le fait que la communication ait duré tout ce temps, c'est que Macron comme Poutine, y ont vu un intérêt. Et c'est d'autant plus encourageant au moment où des négociations russo-ukrainiennes étaient engagées à la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine.

Le communiqué de l'Élysée qui a rappelé cet état de fait a souligné la demande de Macron à Poutine «à ce que soient respectés sur le terrain, un arrêt de toutes les frappes et attaques contre les civils et lieux de résidence, une préservation de toutes les infrastructures civiles, une sécurisation des axes routiers, en particulier la route du sud de Kiev». Le président français a obtenu un engagement ferme de son homologue russe «sur ces trois points», note la Présidence française dans son communiqué. Emmanuel Macron a également demandé «le respect du droit international humanitaire et la protection des populations civiles comme de l'acheminement de l'aide, conformément à la résolution portée par la France au Conseil de sécurité de l'ONU». Cet échange est le second entre MM. Macron et Poutine depuis le début, le 24 février, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ils s'étaient déjà parlés jeudi, avant un sommet exceptionnel de l'Union européenne à Bruxelles.

Au cours de l'échange avec M. Zelensky, Emmanuel Macron a «de nouveau salué le sens des responsabilités du président ukrainien dans la perspective des négociations qui commencent et alors même que l'Ukraine est agressée par la Russie, souligne lÉlysée dans son communiqué.