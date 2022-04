«Rien n'est joué» pour le second tour de l'élection présidentielle française le 24 avril a lancé dimanche à l'issue du premier tour le président sortant Emmanuel Macron, arrivé en tête devant la dirigeante d'extrême droite Marine Le Pen. «Le débat que nous aurons pendant 15 jours sera décisif pour notre pays et pour l'Europe», a-t-il lancé devant ses supporters, saluant la «clarté à l'égard de l'extrême droite» de plusieurs candidats éliminés qui ont appelé à voter pour lui, et se disant prêt à «inventer quelque chose de nouveau» pour rassembler. Le président français l'emporterait au second tour de la présidentielle face à la candidate d'extrême droite Marine Le Pen, avec un score compris entre 54% et 51% contre 46%-49%, selon des sondages réalisés dimanche après le premier tour. Le score serait ainsi nettement plus serré qu'il y a cinq ans quand Emmanuel Macron s'était imposé par 66,1% des voix contre 33,9% pour Mme Le Pen. Tous deux se sont qualifiés dimanche pour le second tour, avec environ 28% des voix pour le président sortant et environ 23% pour Marine Le Pen, selon les estimations. Le score le plus serré pour le second tour est de 51%-49%, selon le sondage de l'institut

Ifop-fiducial pour TF1/LCI/ParisMatch/SudRadio. Deux autres enquêtes donnent 54%-46%: celle de l'institut Ipsos Sopra-Steria FranceTv/RadioFrance/LeParisien/LCP/RFI et celle d'OpinionWay pour CNews/Europe1. Dans le détail, environ un tiers (35%) des électeurs de la candidate de droite Valérie Pécresse (Les Républicains-LR) se reporteraient sur Emmanuel Macron et tout autant sur Marine Le Pen, les 30% restants optant pour un vote blanc, nul ou l'abstention, selon l'Ifop. Pour OpinionWay, 43% des électeurs LR soutiendront le président sortant, contre 27% pour la candidate d'extrême droite. Le report des voix des électeurs du candidat de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon - arrivé troisième au second tour selon les dernières estimations - est aussi très éparpillé: 33% pour M. Macron, 23% pour Mme Le Pen et 44% blanc, nul ou abstention, selon l'Ifop. Il serait de 27% pour le président sortant et de 21% pour Marine Le Pen, selon OpinionWay. Les trois quarts des électeurs du polémiste d'extrême droite Eric Zemmour disent vouloir voter pour la candidate du Rassemblement national, contre 4% seulement pour le président sortant, selon l'Ifop. Le sondage Ifop a été réalisé dimanche de 20h01 (18h01 GMT) à 21h00 (19h00 GMT) auprès d'un échantillon de 968 personnes inscrites sur les listes électorales extrait d'un échantillon de 1 004 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La marge d'erreur est de 3%. Celui d'OpinionWay a aussi été réalisé dimanche auprès d'un échantillon de 1739 personnes. Celui d'Ipsos a un échantillon de 1172 personnes.