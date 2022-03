Le chef de l'Etat français Emmanuel Macron a dénoncé hier comme «une indignité» le fait que le candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle Eric Zemmour avait laissé la foule scander «Macron assassin» sans réagir lors d'un meeting.»Il y a deux hypothèses: la première c'est l'indignité, c'est celle qui me semble la plus crédible, mais ce n'est pas une surprise», a déclaré Emmanuel Macron, qui est candidat à un deuxième mandat de président, lors d'un déplacement de campagne à Dijon, dans l'est de la France. Alors que l'entourage d'Eric Zemmour a indiqué que ce dernier n'avait «pas entendu» la foule scander le slogan, M. Macron a ironisé.»La deuxième (hypothèse), c'est la méconnaissance d'une réforme très importante du quinquennat, c'est le 100% santé. Maintenant, les prothèses auditives, les lunettes et les prothèses dentaires sont remboursées par la Sécurité sociale», a ajouté le président. «Cela fait partie de mon bilan et c'est un bilan social dont je suis fier. J'invite le candidat malentendant à pouvoir s'équiper à moindre frais». Eric Zemmour est accusé d'avoir laissé la foule scander une dizaine de fois «Macron assassin» pendant un meeting dimanche à Paris. L'ex-polémiste venait de mentionner trois affaires criminelles, deux meurtres antisémites et un attentat terroriste en France, dans lesquelles les victimes ont été tuées «par des musulmans, français ou étrangers», affirmant: «On ne rendra jamais justice à tous ceux que l'Etat n'a pas su protéger.» Eric Zemmour a alors fait une pause tandis que montaient les cris, sans qu'il intervienne.