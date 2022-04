Il n'aura pas fallu attendre longtemps en Europe pour que les premières réactions aux résultats du premier tour de la présidentielle fusent, ici et là. Au Luxembourg, le ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn, a appelé, hier, les Français à faire barrage à la dirigeante de l'extrême droite, Marine Le Pen, dont il estime que l'accession à la présidence entraînerait « un bouleversement en Europe». «J'espère, a-t-il dit lors d'une réunion des ministres européens des Affaires étrangères., que l'issue sera telle que nous n'aurons pas Le Pen dans l'Union européenne comme présidente française», ajoutant que «ce ne serait pas seulement un bouleversement en Europe, en tant que projet de valeurs, projet de paix, mais cela nous placerait totalement dans l'essence même de l'Union européenne sur une autre voie. Les Français doivent empêcher cela». Et pour enfoncer le clou, il ajoute que la France serait «dans une sorte de guerre civile politique». Lui emboîtant le pas, son homologue allemande Annalena Baerbock a estimé, quant à elle, «qu'en tant qu'Européenne de coeur, il me tient à coeur que nous restions unis et forts en tant qu'Européens, surtout en ces temps difficiles».

Ces réactions montrent à quel point le scrutin est suivi avec une grande attention à Bruxelles et dans les principales capitales des États membres de l'UE, inquiets d'une éventuelle dérive de la partie française au cas où la candidate du RN l'emporterait et mettrait ses projets à exécution, à savoir quitter l'UE et l'Otan. Pour autant, l'élection n'est pas jouée, même si l'abstention au premier tour aurait atteint, selon les estimations de plusieurs sondages parus dans les médias locaux, hier soir, entre 25 et 26,5%. Ce taux d'abstention oscille entre 26,5%, selon la première estimation Elabe et 25% selon l'institut Ifop. Auquel cas, ce serait un nouveau record par rapport à celui de 2017 (22,23%) mais en deçà de celui de 2002 (28,4%) qui avait provoqué la stupéfaction générale. Il n'en confirme pas moins la désaffection manifeste des Français pour les urnes et leur défiance à l'égard d'une classe politique dont ils estiment qu'elle est en rupture avec leur véritable attente. En 2017, Emmanuel Macron, nouveau venu avec un programme de ni gauche-ni droite, malgré son exercice aux côtés de l'ancien président socialiste François Hollande, avait réussi le pari de rassembler des partisans venus de ces formations traditionnelles de droite et de gauche. Au soir du premier tour du scrutin de 2022, il fait bien mieux qu'en 2017, avec des scores entre 28,6 et 29,7%. Pour autant, les jeux ne sont pas encore faits et il lui faudra monter en première ligne avec un tout nouveau discours pour espérer convaincre les électeurs de la gauche et de la droite qui ont pris leur distance avec la politique. Ce désintérêt croissant, notamment chez les jeunes, constitue en effet la menace la plus sérieuse qu'il va devoir affronter alors que sa rivale est assurée de la mobilisation de son électorat et va tenter de séduire au sein de la droite effondrée. Sa candidate au 1er tour, Valérie Pécresse, laminée avec moins de 5% des suffrages, a appelé, hier, aux dons financiers pour la «survie de la droite républicaine». Avec Eric Jadot, pour les Verts, elle n'est pas la seule, puisque mis à part Macron, Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, aucun autre candidat n'a obtenu 5% de votes, seuil au-delà duquel le remboursement par l'État des frais de campagne est dérisoire.