Le président sénégalais Macky Sall a promis samedi le dialogue avec l’opposition et de «nouvelles réponses» aux demandes de la jeunesse, un mois après les graves troubles qui ont frappé son pays. Dans une allocution télévisée à la veille de la fête nationale, Macky Sall, au pouvoir depuis 2012, a aussi assuré rester «à l’écoute des pulsions profondes du pays», alors que l’opposition accuse le gouvernement d’être sourd aux demandes primordiales, à commencer par celles de la jeunesse. «Je continuerai de répondre aux besoins d’accès aux infrastructures, à l’eau, à l’électricité, à l’éducation, aux soins de santé, au logement, à l’emploi et aux activités génératrices de revenus», a dit M. Sall. Le Sénégal a été le théâtre du 3 au 8 mars de scènes d’affrontements et de pillages inédites. Les troubles ont fait plusieurs morts. L’arrestation du principal opposant, Ousmane Sonko, avait porté à son comble l’exaspération de la jeunesse sénégalaise, dont la colère accumulée face à la dureté de conditions de vie, aggravées par la pandémie de Covid-19, a visé le pouvoir et exigé la libération de l’opposant.