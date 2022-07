Le président sénégalais, Macky Sall a appelé les acteurs politiques à promouvoir la paix et à bannir la violence, durant la campagne électorale des législatives du 31 juillet. «C'est l'occasion de rappeler que la campagne électorale n'est pas une période de non droit», a dit Sall, cité par l'agence sénégalaise de presse, APS. «La violence doit être bannie et l'Etat restera vigilant pour que tous les citoyens puissent se rendre aux urnes et exprimer leur vote», a-t-il indiqué après la prière de l'Aïd al Adha (Tabaski) à la Grande mosquée de Dakar. Les candidats «doivent savoir qu'ils sont en concurrence» et que le Sénégal «doit dépasser la situation de tension en période électorale», car il «a toujours été caractérisé par la concorde, l'harmonie, la diversité et l'unité». Les huit listes en lice vont briguer les 165 sièges de l'Assemblée nationale en sollicitant les suffrages de sept millions d'électeurs appelés à se rendre dans plus de 15500 bureaux de vote et 7000 lieux de vote, au Sénégal et à l'étranger. Les électeurs à l'étranger s'élèvent à 300000 et plus de 750 bureaux de vote leur seront ouverts.