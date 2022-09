Liz Truss a été élue lundi par les conservateurs britanniques pour devenir Première ministre et succéder à Boris Johnson, a annoncé lundi le parti majoritaire au Royaume-Uni. Sans surprise, la ministre des Affaires étrangères s s'impose largement (57%) face à son ancien collègue des Finances Rishi Sunak (43%), selon les résultats annoncés par Graham Brady, responsable de l'organisation du scrutin interne déclenché par la démission début juillet de Boris Johnson.A 47 ans, elle deviendra mardi la quatrième Première ministre britannique depuis le référendum du Brexit en 2016. Elle est aussi la troisième femme à ce poste dans l'histoire du Royaume-Uni après Margaret Thatcher et Theresa May.