La Ligue des Etats arabes, l'ONU, l'Union africaine et l'Union européenne ont réclamé mardi «un retrait immédiat et sans conditions de toutes les forces étrangères et mercenaires» de Libye, à l'issue d'une visioconférence de leurs dirigeants. Dans un communiqué publié à l'issue de cette rencontre du groupe appelé «Quartette Libye», organisée par la Ligue arabe, les participants ont aussi réclamé «une application complète de l'embargo sur les armes» imposé pour la Libye depuis 2011 et qui a été régulièrement violé depuis. L'ONU a estimé à environ 20.000 le nombre de militaires étrangers (principalement venus de Turquie) et de mercenaires (russes, syriens, tchadiens et soudanais) déployés en Libye. Lors de sa réunion, «le Quartette Libye a condamné les violations continues de l'embargo sur les armes et affirmé que toute intervention militaire externe en Libye est inacceptable», indique son communiqué. Y ont participé les secrétaires généraux de la Ligue arabe et de l'ONU, Ahmed Aboul Gheit et Antonio Guterres, le Haut représentant diplomatique de l'UE Josep Borrell et Monique Nsanzabaganwa, vice-présidente de la Commission de l'Union africaine.