Le Premier ministre libyen Abdul-Hamid Dbeibah a rencontré lundi son homologue palestinien, Mohammed Shtayyeh, dans la capitale Tripoli et a signé avec lui plusieurs protocoles d'accord. Selon un communiqué publié par le Bureau d'information du gouvernement libyen, les protocoles d'accord concernent les domaines de l'emploi, de la coopération économique, commerciale et technique, ainsi que la création d'un comité ministériel conjoint entre les deux pays. «Ces protocoles d'accord ont souligné les relations stratégiques qui unissent la Libye et la Palestine à tous les niveaux», indique le communiqué. Le document fait remarquer que le Premier ministre libyen a exprimé l'espoir de voir la Palestine comme un Etat libre et indépendant, et a affirmé l'engagement de la Libye à soutenir ses frères palestiniens et à défendre leur cause et leur droit à une vie décente dans toutes les instances internationales. Shtayyeh est arrivé à Tripoli lundi dans le cadre d'une visite officielle pour «discuter des relations bilatérales entre les deux pays, des derniers développements de la cause palestinienne et des moyens de soutenir le peuple palestinien qui résiste à l'occupation», ajoute le communiqué.