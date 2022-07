Dès les premiers pas du prince héritier saoudien, Mohamed Ben Salmane, nombreux étaient ceux qui croyaient qu'il n'avait pas l'étoffe d'un dirigeant d'une aussi importante puissance régionale et qu'il finirait par craquer sous le poids des immenses responsabilités inhérentes à une telle charge. Désormais, ces attendus relèvent de la pure spéculation et l'homme a démontré à maintes occasions qu'il détient les clés du royaume et sait comment le piloter. Cela vient de se vérifier avec la visite, première du genre, du président américain Jo Biden dont l'objectif majeur était de renforcer la stature sioniste dans la région et d'arracher à l'Arabie saoudite son adhésion à la normalisation engagée à pas de charge par le prédécesseur Donald Trump. Entre autres objectifs, Biden avait pour tâche d'obtenir une augmentation conséquente de la production de pétrole saoudien et sa mise sur le marché international pour surmonter le boycott occidental du pétrole russe. Et, cerise sur le gâteau, il ambitionnait de convaincre les membres du Conseil de coopération du Golfe, élargi à l'Égypte, d'adhérer à la création d'un nouveau pacte atlantiste, un NETO ou un OTAN arabe dont le rôle consisterait à faire front contre la «menace iranienne». L'idée, on le devine aisément, est venue de l'entité sioniste qui fait feu de tout bois pour empêcher les négociations sur le nucléaire iranien d'aboutir à la relance de l'accord de 2015, au motif que Téhéran ne doit «jamais posséder l'arme nucléaire. Même si l'Iran a sans cesse déclaré que telle n'est pas son programme, l'État hébreu qui détient, au bas mot, plus de 300 ogives nucléaires et reste l'unique pays de la région à disposer d'un tel arsenal et à n'avoir jamais adhérer à l'AIEA, multiplie les appels du pied depuis de nombreux mois afin de convaincre les pays arabes de rallier sa cause. D'ailleurs, le président Biden qui a débuté sa tournée au Moyen-Orient par un séjour de 48h auprès de l'État hébreu a signé un accord stratégique avec le Premier ministre sioniste, promettant que les Etats-Unis «ne permettrait jamais à l'Iran de détenir une arme nucléaire». C'est dans cet imbroglio géostratégique que Mohamed Ben Salmane a dû manoeuvrer et force est de reconnaître qu'il l'a fait avec un grand art, prouvant ainsi que l'image dont il est affublé par la presse occidentale est quelque peu édulcorée, selon les intérêts du moment et les arrière-pensées de toujours.

Un Arabe reste, en effet, un Arabe, avec ou sans pétrole, et que dire s'il s'agit d'un Palestinien! Au final d'une visite en dents de scie, Biden découvre qu'il a sous-estimé le petit prince héritier et qu'il faudra réviser les fiches le concernant. Certes, il a ouvert le ciel saoudien aux avions de l'entité sioniste mais son rejet catégorique de la normalisation est ressenti comme une douche froide par le lobby sioniste américain dont le président Biden est contraint de tenir compte, à quelques mois de législatives hautement compliquées pour le parti démocrate. MBS, quant à lui, mise et gagne en maintenant le cap sur l'OPEP+ où il compte, entre autres partenaires majeurs, un certain Vladimir Poutine...