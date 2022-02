Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé, vendredi, un retour «des soldats dans leurs casernes» alors que la guerre fait rage entre la Russie et l'Ukraine, jugeant qu'il fallait «donner une nouvelle chance à la paix» après le veto russe au Conseil de sécurité d'une résolution dénonçant Moscou. «L'ONU est née de la guerre pour mettre fin à la guerre. Aujourd'hui, cet objectif n'a pas été atteint», a-t-il déploré. Mais «nous n'abandonnerons jamais» pour obtenir la paix, a-t-il ajouté, lors d'une brève déclaration aux médias.

«Les dirigeants doivent se tourner vers la voie du dialogue et de la paix», a-t-il imploré, notant que «les besoins humanitaires se multiplient et s'étendent d'heure en heure». «Des civils meurent», a aussi dénoncé Antonio Guterres, alors que l'ambassadeur russe à l'ONU, Vassily Nebenzia, quelques minutes plus tôt, devant le Conseil de sécurité, assurait que l'armée russe ne visait que des cibles militaires et démentait avec véhémence la mort de civils.

Pour faire face à la crise qui monte et l'intensification de l'aide humanitaire, Antonio Guterres a annoncé la nomination d'un Soudanais, Amin Awad, qui a occupé différentes fonctions aux Nations unies pendant sa carrière, comme coordinateur de l'ONU pour la crise en Ukraine.

Des armes occidentales saisies par les Russes

L'opération militaire spéciale russe en Ukraine a permis de saisir une grande quantité d'armes fournies ces derniers mois par des pays occidentaux, a indiqué vendredi le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov. Elles comprennent des systèmes antichar américains Javelin et britanniques NLAWs, a-t-il précisé. «Au total, les forces armées russes ont neutralisé 211 infrastructures militaires en Ukraine, dont 17 postes de commandement et centres de communication des forces armées ukrainiennes, 19 systèmes de missiles anti-aérien S-300 et Osa et 39 stations radar. Six avions de combat, un hélicoptère et cinq drones ont été abattus», a ajouté le général Konachenkov.