Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul-Gheit, a salué vendredi le cessez-le-feu conclu entre l’entité sioniste et la résistance palestinienne dans la bande de Ghaza, selon un communiqué de la ligue. Saluant l’initiative de l’Egypte qui a conduit à des négociations pour mettre fin à l’effusion de sang, aux opérations militaires et parvenir à une trêve, il a souligné que les efforts de l’Egypte et sa solidarité avec Ghaza ont grandement contribué à atténuer les pertes et à mettre fin aux attaques israéliennes sur l’enclave côtière. «Le cessez-le-feu annoncé ne signifie pas que les auteurs de ces crimes, qui ont tué un grand nombre d’enfants et détruit la construction de la bande de Ghaza, ne seront pas traduits en justice», a ajouté Aboul-Gheit. Le cessez-le-feu constitue la première étape pour atténuer l’escalade, a estimé le chef de la Ligue arabe, soulignant l’importance de lancer des négociations basées sur les lois internationales. Un accord de cessez-le-feu négocié par l’Egypte est entré en vigueur vendredi à 2 heures du matin, entre l’entité sioniste et la résistance palestinienne, qui contrôle la bande de Ghaza.