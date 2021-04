Les islamistes somaliens Shebab ont attaqué, hier, deux bases militaires dans le Sud de la Somalie, faisant exploser des véhicules piégés pour ouvrir la voie, mais les forces somaliennes contrôlent toujours ces deux installations, ont affirmé le chef de l'armée et des témoins. Les deux attaques se sont déroulées dans la région méridionale de la Basse-Shabelle, dans les localités de Awdheegle et Bariire, séparées d'une trentaine de km l'une de l'autre. «Grâce à nos vaillants soldats (...) les assaillants ont été défaits et leurs cadavres et leurs blessés jonchent les alentours», a déclaré à la presse le chef de l'armée somalienne, le général Odowa Yusuf Rage. «L'armée somalienne a le contrôle de ces deux endroits», a-t-il ajouté. Les Shebab, ont revendiqué ces attaques dans un communiqué sur internet. Ils ont affirmé avoir tué des dizaines de soldats somaliens et s'être emparés de véhicules et de matériel militaires.