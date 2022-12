Les services d'urgence russes ont tout d'abord soupçonné qu'un acte «criminel» soit à l'origine du vaste incendie qui a démarré dans la nuit de jeudi à vendredi dans un centre commercial de la banlieue de Moscou, selon certaines agences de presse russes. «Actes délibérés, tel un incendie criminel, est envisagé», avait indiqué l'agence Interfax, citant une source non identifiée. L'agence Sputnik avait précisé qu'un acte criminel était «l'une des principales explications» envisagées pour ce feu qui sévit au centre commercial Mega Khimki, dans la banlieue de Khimki au nord de la capitale russe, à sept kilomètres de l'aéroport international de Cheremetievo. Tôt hier, les pompiers russes luttaient contre un énorme incendie qui a démarré dans la nuit de jeudi dans un centre commercial de la banlieue de Moscou, avaient les services d'urgence.

«Les pompiers combattent un incendie d'une superficie de 7 000 m2 dans la région de Moscou», explique sur Telegram le ministre russe des Situations d'urgence.

Les services d'urgence russes ont annoncé, hier, avoir maîtrisé le vaste incendie qui a ravagé pendant la nuit le centre commercial de la banlieue de Moscou, faisant un mort.

«Le feu à ciel ouvert a été maîtrisé», a indiqué le ministère des Situations d'urgence dans un communiqué, précisant que 130 pompiers étaient déployés dans «des conditions de hautes températures et de fumées denses» pour finir d'éteindre l'incendie sous les décombres. «En raison de l'effondrement du toit, le feu s'est répandu instantanément à une vaste zone», a précisé le ministère sur Instagram, évoquant la difficulté des pompiers à travailler sur place.

Pour sa part, le Comité d'enquête russe a indiqué qu'un vigile était mort dans l'incendie, confirmant des informations de la presse russe.

Le feu a été déclenché, selon les premiers éléments de l'enquête, par «des travaux de soudage n'ayant pas respecté les règles de sécurité». Plus tôt, des médias russes avaient évoqué la possibilité d'un acte criminel, avant que cette piste ne soit écartée. «La piste d'une mise à feu (volontaire) est la moins probable», a déclaré à la presse russe un représentant du parquet.

L'incendie s'est produit dans le centre commercial Mega Khimki, dans la banlieue de Khimki, au nord de la capitale russe, à sept kilomètres de l'aéroport international de Cheremetievo. «En raison de l'effondrement du toit, le feu s'est répandu instantanément à une vaste zone», avaient précisé plus tôt, hier, les secours sur Instagram, évoquant la difficulté des pompiers à travailler sur place. Selon le Comité d'enquête, le feu a touché 7000m2, alors que le centre commercial fait 17000m2. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient un incendie de grande envergure tandis que des gens prenaient la fuite d'un bâtiment en proie aux flammes en direction d'un parking.