Les Russes ont commencé à voter aux élections législatives, avec l'ouverture des premiers bureaux de vote dans l'Extrême-Orient, un scrutin qui devrait être remporté par le parti Russie unie. Quelque 108 millions de Russes sont appelés aux urnes pour élire les 450 députés de la chambre basse du Parlement, la Douma. Le parti au pouvoir Russie Unie devrait remporter ces élections malgré une baisse de sa cote de popularité. La Russie étant étendue sur onze fuseaux horaires, le coup d'envoi de ces élections, qui se dérouleront du 17 au 19 septembre, afin de limiter le risque épidémique, a été donné dans les régions du Kamtchatka et de Tchoukotka, dans l'Extrême-Orient, à 08h, heure locale (20h GMT jeudi). «Nous allons tout faire pour que le processus électoral se déroule de manière ouverte et transparente», a assuré Inga Irinina, responsable de la commission électorale locale à Petropavlovsk-Kamtchatski, chef-lieu de la péninsule du Kamtchatka, lors d'une séance de visioconférence avec la Commission électorale centrale.

A quelques heures du début du scrutin, le président Vladimir Poutine a appelé les Russes à faire preuve de «responsabilité, de pondération et de patriotisme», dans une vidéo publiée sur le site du Kremlin dans la nuit de mercredi à jeudi. Il a lancé cet appel alors qu'il est à l'isolement en raison de dizaines de cas de Covid-19 identifiés dans son entourage. Son porte-parole, Dmitri Peskov, a jugé possible que Vladimir Poutine utilise le système de vote en ligne au lieu de se rendre aux urnes, du fait de sa quarantaine. Vladimir Poutine, au pouvoir depuis plus de vingt ans, a aussi fait campagne pour sa formation à sa manière, en annonçant notamment une aide financière exceptionnelle pour 42 millions de retraités, un électorat clé. Le marathon électoral russe de trois jours comprend des législatives, mais aussi des dizaines d'élections régionales et locales. Les premiers résultats sont attendus après 18h GMT dimanche. Jeudi, le puissant Comité d'enquête russe a indiqué ouvrir une enquête contre onze personnes, dont il va demander l'incarcération, accusées d'avoir appelé sur la messagerie cryptée Telegram à «des troubles de masses» durant les élections.