Les rebelles Houthis, qui contrôlent une partie du Yémen en guerre, se sont engagés à cesser le recrutement d'enfants dans leurs rangs dans le cadre d'un «plan d'action» signé avec l'ONU, au moment où le pays connaît une rare trêve. Soutenus par l'Iran, et en guerre depuis plus de sept ans contre les forces du gouvernement qui sont appuyées par l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, les Houthis sont accusés par les ONG de recourir à des enfants soldats dans ce conflit qui ravage l'un des pays les plus pauvres au monde. «Les Houthis ont signé un plan d'action avec les Nations unies pour mettre fin et prévenir le recrutement et l'utilisation d'enfants dans les conflits armés», a annoncé l'ONU dans un communiqué lundi. Cet accord est également destiné à empêcher «le meurtre et la mutilation d'enfants, les attaques contre les écoles et les hôpitaux ainsi que d'autres violations graves», indique le communiqué. Selon l'ONU, le plan d'action a été signé au début de la trêve, entrée en vigueur le 2 avril au premier jour du Ramadhan, mois sacré du jeûne musulman. «Ce nouvel engagement des Houthis est un pas positif et encourageant», a déclaré Virginia Gamba, émissaire du chef de l'ONU pour la défense des enfants dans les pays en conflit. « La Représentante spéciale du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, Virginia Gamba, a signé le plan d'action à New York en tant que témoin et s'est félicitée de cette mesure supplémentaire visant à renforcer la protection des enfants yéménites qui ont énormément souffert après sept ans de violences. «Les Nations unies saluent les efforts de toutes les parties au conflit pour mettre fin et prévenir les graves violations contre les enfants et ce nouvel engagement des Houthis est un pas positif et encourageant dans cette direction», a déclaré la Représentante spéciale.

Le plan d'action doit être pleinement mis en oeuvre et déboucher sur des actions concrètes pour l'amélioration de la protection des enfants au Yémen», a-t-elle ajouté, citée dans le communiqué. Les Houthis sont au pouvoir dans une grande partie du nord-ouest du Yémen, dont la capitale Sanaa prise en 2014. Ils mènent depuis des offensives acharnées contre les forces loyalistes soutenues par une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite depuis 2015. Selon l'ONU, plus de 10200 enfants ont été tués ou mutilés tandis que près de 3500 autres ont été recrutés et utilisés depuis le début du conflit qui a plongé le Yémen dans l'une des pires tragédies humanitaires au monde. Au total, la guerre a fait des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés, alors qu'une grande partie de la population, dont de nombreux enfants, souffre d'une faim aiguë proche de la famine. Le Yémen est également l'un des pays avec le plus grand nombre d'incidents de refus d'accès humanitaire aux populations dans le besoin, y compris les enfants. La Représentante spéciale a appelé les Houthis à faciliter l'accès des acteurs humanitaires aux communautés touchées par le conflit. Elle a en outre appelé toutes les parties au conflit au Yémen à saisir l'occasion de la trêve actuelle,-en vigueur dans le pays depuis début avril-, pour redéfinir les droits et les besoins des enfants. À cet égard, la responsable onusienne a exhorté tous les acteurs concernés à inclure des dispositions relatives à la protection de l'enfance dans les négociations de paix en cours afin d'instaurer une paix durable et à long terme au Yémen. «Obtenir une paix durable est le meilleur moyen de protéger les enfants au Yémen et devrait être le premier objectif de toutes les parties au conflit dans le pays», a-t-elle souligné, réitérant la disponibilité des Nations unies à soutenir les Houthis et les autres parties au Yémen dans la mise en oeuvre des plans d'action et d'autres mesures visant à renforcer la protection des enfants contre les ravages des hostilités.