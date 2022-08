Le courant du leader chiite Moqtada Sadr a de nouveau sommé vendredi les plus hautes instances judiciaires irakiennes de dissoudre le Parlement, l’une de ses revendications dans le bras de fer qui l’oppose à ses adversaires politiques sur l’avenir de l’Irak. L’impasse politique est totale en Irak, où les forces du chiisme politique s’affrontent depuis les législatives d’octobre 2021 sur le nom du prochain Premier ministre. D’un côté, le Courant sadriste, qui réclame une dissolution du Parlement et des législatives anticipées, de l’autre le Cadre de coordination, alliance regroupant des factions chiites pro-iraniennes. Les partisans de Moqtada Sadr, pilier du jeu politique irakien, multiplient les coups d’éclat depuis le mois de juillet. Ils occupent depuis près d’un mois les abords du Parlement dans la Zone Verte de Bagdad et ils ont organisé un bref sit-in mardi devant le Conseil suprême de la magistrature, qui abrite la Cour suprême fédérale. Les juges ont alors suspendu leurs travaux, avant de les reprendre le lendemain.

Pour la deuxième fois en moins d’un mois, les sadristes ont exigé de la Cour qu’elle dissolve le Parlement, selon une source au sein de la plus haute instance judiciaire d’Irak, les juges doivent se pencher sur leur requête mardi prochain. Lors de la grande prière de vendredi, à laquelle ont participé plusieurs milliers de sadristes près du Parlement, un proche de Moqtada Sadr s’est adressé à la Cour suprême avec mardi en ligne de mire. « Je vous donne des conseils», a lancé Mohaned al-Moussaoui dans son sermon. «Nous attendons de la justice qu’elle confirme les droits (des citoyens, ndlr) et qu’elle redonne espoir au peuple». «Nous n’abandonnerons pas nos droits», a-t-il dit. Début août, les sadristes avaient déjà sommé la justice de dissoudre l’Assemblée nationale. La Cour suprême s’était alors déclarée incompétente, les juges arguant que leurs prérogatives ne les autorisaient pas «à interférer dans les affaires des pouvoirs législatif et exécutif, en application du principe de séparation des pouvoirs». Selon la Constitution, la dissolution du Parlement doit être actée par un vote à la majorité absolue. Elle peut être demandée par un tiers des députés ou par le Premier ministre en accord avec le président de la République.