Les premiers soldats kenyans sont arrivés hier à Goma dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) dans le cadre d'une force régionale est-africaine dans cette région troublée, ont rapporté plusieurs médias locaux et internationaux.

Deux avions transportant environ une centaine de militaires kényans ont atterri à Goma, la capitale de la province du Nord-Kivu, où ils ont été accueillis par des dignitaires locaux, selon les mêmes sources. Le Parlement kényan avait approuvé mercredi le déploiement de 900 soldats dans le cadre de cette force est-africaine pour stabiliser l'est la RDC, en proie depuis près de trois décennies aux attaques de groupes armés. Ce déploiement intervient au moment où de violents combats opposent au nord de Goma les troupes congolaises aux rebelles du Mouvement du 23 mars (M23), une ancienne rébellion tutsi qui a repris les armes fin 2021 et a conquis plusieurs localités du territoire de Rutshuru à la frontière avec l'Ouganda. Ces nouvelles ont violences ont provoqué un regain de tension entre la RDC et le Rwanda, accusé par Kinshasa depuis le début de l'année de soutien actif à cette rébellion.

Un rapport confidentiel de l'ONU établi en août dernier pointait une implication du Rwanda auprès du M23 et des dirigeants américains ont également évoqué l'aide des Forces de défense rwandaises au M23. Mais le Rwanda dément et accuse en retour la RDC - qui nie elle aussi - de collusion avec les FDLR (Forces démocratiques de libération du Rwanda), un mouvement de rebelles hutu rwandais, dont certains impliqués dans le génocide des Tutsi en 1994 au Rwanda.

Plusieurs initiatives diplomatiques sont en cours. L'une d'elles est conduite par le chef de l'Etat angolais, João Lourenço, qui préside la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL). Il a rencontré vendredi au Rwanda son homologue Paul Kagame. Et il était également attendu, hier, à Kinshasa pour y rencontrer le président de RDC Félix Tshisekedi. L'ancien président kényan Uhuru Kenyatta, facilitateur désigné par la Communauté des Etats d'Afrique de l'Est (CEAE), est quant à lui attendu à Kinshasa aujourd'hui même pour «une visite de travail de 48 heures».