Les pays africains ont effectué 41.888.333 tests COVID-19, a révélé jeudi le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique). Le CDC Afrique, une agence de santé spécialisée de l’Union africaine (UA), a affirmé que le nombre de tests effectués par les pays africains au cours de la semaine dernière a augmenté de 2,4 % par rapport à la semaine précédente, a annoncé l’agence dans sa dernière mise à jour continentale. Selon l’agence, en Afrique, le taux de positivité global au COVID-19 atteint 10,2 %. Le continent africain a signalé 4.383.168 cas de COVID-19, a également révélé le CDC Afrique dans sa dernière mise à jour. Le CDC Afrique a en outre indiqué que le nombre de décès dus à la pandémie s’élevait à 116.727, tandis que 3.933.939 patients sur le continent ont, à ce jour, guéri de la maladie. L’Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, l’Ethiopie et l’Egypte figurent parmi les pays africains qui comptent le plus de cas sur le continent, selon le CDC Afrique. En termes de nombre de cas confirmés de COVID-19, l’Afrique australe est la région la plus touchée, suivie des régions de l’Afrique du Nord et de l’Afrique de l’Est, tandis que l’Afrique centrale est la région la moins touchée du continent, selon l’agence sanitaire africaine.