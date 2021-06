Les pays africains ont acquis jusqu’à présent près de 59,9 millions de doses de vaccin contre la COVID-19, a rapporté jeudi le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique). Selon cette agence de l’Union africaine (UA) spécialisée dans les services de santé, près de 0,79% de la population africaine a reçu une vaccination complète. Les cinq pays du continent qui ont acquis et inoculé le plus grand nombre de doses de vaccin contre la COVID-19 dans leur population respective sont le Maroc, l’Egypte, le Nigeria, l’Ethiopie et l’Afrique du Sud. En date de ce jeudi, le nombre de cas confirmés de COVID-19 en Afrique s’élevait à 5.108.890, le nombre de décès dus à cette maladie à 136.030, et le nombre de patients guéris à 4.558.435, selon cette agence.