Surprenante Tunisie. Prenant exemple des deux tribunes, parues dans un hebdomadaire proche de l'extrême droite, dans lesquelles des généraux à la retraite dénonçaient un «délitement» ethnique de la France, au point que l'armée devrait intervenir pour y mettre le holà, six généraux tunisiens à la retraite ont exploité la recette pour s'en aller sur Facebook agiter la rengaine d'un autre «délitement», cette fois propre à leur pays. Le pamphlet français avait fait grand bruit mais a aussi valu à ses auteurs un sévère rappel à l'ordre et une pluie de commentaires hostiles, allant des accusations de «sédition» à celles de «déshonneur» de militaires passant outre leur devoir de réserve pour s'engager dans les voies tortueuses d'un parti pris politique d'extrême droite.

Les signataires tunisiens proposent une session extraordinaire du Parlement, sur invitation du chef de l'Etat, où seraient présents le gouvernement Mechichi et les représentants des organisations nationales, des médias et de la société civile, à charge pour le président Kaïs Saïed d'organiser, dans les 48 h qui suivent, une réunion pour permettre au gouvernement de «prêter serment», exception faite des ministres soupçonnés de corruption. Plus encore, ils proposent que le Conseil de sécurité nationale, en présence du président du Parlement et du chef du gouvernement, examine les modalités de mise en oeuvre du dialogue national, exhortant Kaïs Saëd à «mettre de côté son ego».

Très vite, les accusations et les commentaires acides ont commencé à pleuvoir. Avec une touchante unanimité, Ennahda mise à part, les partis ont rejeté l'initiative en dénonçant une volonté des militaires d'investir le champ politique alors que la mission constitutionnelle de l'armée a trait à la défense de la sécurité et de l'intégrité du pays. Hormis les caciques du parti de Ghannouchi, les responsables et les cercles proches de la formation islamiste ont exprimé un enthousiasme et un soutien plus que suspect à la démarche, de sorte que beaucoup ont cru y voir un nouveau coup fourré du vieux renard qui tient toujours les rênes de «son» parti.

En général, la réaction a vu dans ce texte une «menace» pour la jeune démocratie tunisienne. Certains n'ont pas hésité à évoquer une «inquiétante dérive» à la sahélienne, allusion aux évènements qui ont agité, récemment, le Tchad puis le Mali. En réalité, tel n'est pas le cas. Les généraux tunisiens cherchent, semble-t-il, à tirer la sonnette d'alarme sur la situation intenable que traverse le pays et rappellent à toutes les formations politiques qu'il faut se garder d'entraîner l'armée dans leur arène. Aux politiciens, disent-ils, de fourbir leurs armes en privilégiant l'intérêt national et en répondant aux attentes du peuple tunisien. Une prise de position qui s'explique, si elle ne se justifie guère, par la multiplicité des crises socio-économiques, politiques et sécuritaires ainsi que par l'aggravation de la pandémie de coronavirus. Hasardeuse, leur sortie sur les réseaux sociaux, indique à quel point le désarroi est grand dans toutes les strates de la société.