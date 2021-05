La guerre que mène israël contre le peuple palestinien n'est pas près de finir. Ainsi, après plus d'une vingtaine de morts et 250 blessés dans des raids sur la bande de Ghaza, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, n'entend pas arrêter l'agression meurtrière.

Les appels de l'ONU, d'Amnesty International et autres réactions de Bruxelles, Paris et Washington, n'auront pas eu raison de l'entêtement du premier responsable de l'entité sioniste. Il poursuivra donc ses attaques, prétextant des cibles militaires du Hamas, tout en brandissant le principe d'une légitime défense qui cache mal des intentions expansionnistes à El Qods occupée. En effet, ette dangereuse escalade n'est pas le fait du Hamas, mais est consécutive de violences survenues à El Qods-Est, illégalement occupé et annexé par Israël, en violation fragrante du droit international. Lundi dernier, quelque 520 Palestiniens ont été blessés lors d'une répression sauvage d'une manifestation pacifique de Palestiniens. Hier matin, un calme précaire semblait être revenu dans la Vieille ville d'El Qods et ses abords. Mais les observateurs ne croient pas à un retour définitif au calme, arguant la réaction ultra-violente de l'entité sioniste qui a mobilisé ses avions pour tuer des enfants dans la bande de Ghaza.

Tout est, en effet, parti d'une opération d'expulsion de leurs domiciles de familles palestiniennes au bénéfice de colons juifs. La riposte du Hamas palestinien après une répression policière d'une rare violence à El Qods occupée, a constitué l'alibi pour Netanyahu, dans sa folie meurtrière. Le monde entier sait que les roquettes du Hamas ne font jamais de victimes. Mais les avions d'Israël ont déjà ôté la vie à 26 Palestiniens, dont 8 enfants. Parler de cibles militaires est une insulte à l'intelligence humaine. Mais qu'à cela ne tienne.

Il n'existe visiblement pas d'autres solutions que d'attendre la fin d'un face-à-face asymétrique où les civils payent le prix d'une ambition politique d'un homme qui a juré de judaïser toute la Palestine. Et cela passera par le feu et le sang. «Depuis hier (lundi), l'armée a mené des centaines d'attaques contre le Hamas et le Jihad islamique à Gaza (...) Et nous allons encore intensifier la puissance de nos attaques», a déclaré Netanyahu dans une vidéo diffusée par ses services, ajoutant que le Hamas «allait se prendre une raclée à laquelle il ne s'attend pas». De son côté, Hamas a révélé avoir lancé 137 roquettes en «cinq minutes» sur deux villes israéliennes. Le but poursuivi par ces attaques est de déjouer le bouclier antimissiles israélien «Dôme de Fer».

Des sources diplomatiques ont affirmé que l'ONU, avec l'aide du Qatar et de l'Egypte, avait amorcé une médiation auprès des parties «concernées» afin d'obtenir une désescalade, rapporte l'AFP.

Cette perspective pourrait ne pas aboutir, sachant l'agenda du Premier ministre, qui a la ferme intention de poursuivre dans sa politiques d'implantation de colonies juives, histoire de mettre le monde entier devant le fait accompli. Il faut dire que l'attitude «faiblarde» des Arabes, des Européens et le soutien inconditionnel des USA travaillent dans le sens du statu quo.