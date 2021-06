Les travaux du 6e cycle de négociations entre l'Iran et les grandes puissances ont pris fin à Vienne sans qu'aucune avancée n'ait été réalisée et les délégués sont rentrés dans leurs capitales respectives, ont rapporté lundi des médias. S'exprimant à l'issue de la session de dimanche, le négociateur principal de l'Iran, Abbas Araghchi, a déclaré qu'une «distance subsiste» entre les deux parties quant à un accord potentiel. Commentant les progrès réalisés par l'Iran et le groupe P4+1 (Royaume-Uni, France, Russie et Chine plus Allemagne) au cours des discussions, Abbas Araghchi a déclaré qu'ils s'étaient rapprochés d'un accord et avaient préparé les documents requis, mais que «l'autre partie» devait prendre la décision, rejetant la responsabilité sur les Etats-Unis. Malgré les progrès annoncés par les participants, un accord n'est toujours pas conclu en raison de certaines questions non résolues et d'un différend sur les moyens de vérifier la mise en oeuvre de l'accord par les Etats-Unis, selon des sources citées par des agences. Avant de rentrer à Téhéran dimanche, Araghchi a déclaré que les délégués avaient «connu des journées intenses» et fourni «beaucoup d'efforts» au cours des discussions.»Nous sommes désormais plus proches que jamais d'un accord, mais il subsiste une distance à combler, ce qui n'est pas chose aisée», a-t-il déclaré aux journalistes à Vienne.