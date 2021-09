Les militaires ont annoncé l’ouverture, demain, d’une série de rencontres avec les forces politiques, la société civile et les représentants des compagnies minières pour la formation d’un gouvernement. Ces rencontres s’inscrivent dans la «concertation» promise pour fixer les lignes d’une transition politique. Les militaires conduits par le colonel Mamady Doumbouya recevront les chefs des partis politiques, puis ceux des confessions religieuses, mercredi les organisations de la société civile, puis les représentations diplomatiques, jeudi les patrons des compagnies minières, puis les organisations patronales, vendredi les banques et les syndicats, indiquent les communiqués à la télévision. La Guinée est l’un des premiers producteurs mondiaux de bauxite, de fer, d’or et de diamant mais reste l’un des pays les plus pauvres de la planète. Les militaires ouvriront cette concertation alors que la Cédéao doit se prononcer sur leur coup de force. Elle a suspendu la Guinée de ses organes de décision et attend le rapport d’une mission dépêchée vendredi. L’Union africaine (UA) l’a, aussi, suspendue de toutes ses «activités et organes de décision».