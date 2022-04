Elles étaient nombreuses les villes qui ont répondu massivement à l'appel pour une «campagne de soutien à la lutte du peuple palestinien» lancée par l'Instance marocaine de soutien aux causes de la Oumma dans la perspective de dénoncer la normalisation de trop que le régime marocain du Makhzen a entériné avec l'entité sioniste.

Plusieurs instances et structures ont été créées par les partis de l'opposition et la société civile marocains dans le but d'accélérer le processus de la contestation et de la manifestation populaire anti-normalisation, anti-Makhzen et sa politique économique désastreuse et d'appauvrissement éhonté.

Cette diversification dans les formes d'organisation a apporté plus de densité au mouvement populaire qui se manifeste chaque fin de semaine pour dénoncer la situation politique en général et la normalisation avec l'entité sioniste en particulier. D'ailleurs, la dernière manifestation s'est déroulée le vendredi, alors que les semaines précédentes, elles se sont déroulées chaque samedi et dimanche. Les Marocains, qui ne partagent pas la politique désastreuse que mène le régime marocain du Makhzen, se sont mis dans une dynamique de protesta plurielle et diversifiée. C'est le seul moyen pour eux d'exacerber la cadence de la mobilisation populaire et des manifestations hebdomadaires que connait la majorité des villes du pays.

L'Instance marocaine de soutien aux causes de la Oumma a signalé que «nombreux sont les manifestants qui ont investi la rue et observé des sit-in devant les mosquées,ils ont été la cible de la répression de la part des services de sécurité». À ce propos, l'Instance marocaine de soutien aux causes de la Oumma a souligné que «les manifestants ont marqué leur présence dans de nombreuses villes marocaines en observant des sit-in dans les moquées après la prière d'El-Sobh et en brandissant des drapeaux de la Palestine comme signe de rejet clair et sans ambages de la normalisation avec l'entité sioniste», mentionne-t-on.

Les médias marocains qui ont couvert cet événement inédit dans l'histoire du régime marocain du Makhzen, ont rapporté qu'il y a eu une «forte adhésion à cette campagne à travers les mosquées de Palestine, particulièrement la mosquée d'al-Aqsa, en se félicitant de la forte réponse à l' appel de l ‘Instance de soutien,de la part des Marocains à travers les différentes villes du Maroc, au moment où le régime du Makhzen poursuit la normalisation avec l'entité sioniste», souligne-t-on.

La détermination se fait consolider et renforcer par le peuple marocain qui s'organise pacifiquement pour dénoncer la politique vassale du régime marocain du Makhzen et ses conséquences sur la vie sociale, économique et politique du Maroc. Les partis de l'opposition se sont tous mis sur le même angle d'attaque en dénonçant et condamnant «toutes les formes de normalisation avec l'entité sioniste portant atteinte à la cause palestinienne, appelant les enfants du peuple marocain ainsi que toutes ses forces vives et libres à unifier leurs rangs pour le triomphe du peuple palestinien et pour faire échouer le projet de normalisation», annonce-t-on.

Jamais une cause n'a mobilisé autant de Marocains avec une cadence qui n'a pas faibli, mais bien au contraire elle a prouvé sa solidité et sa véracité avec le temps. Le maintien de la cadence de la mobilisation populaire contre la politique de normalisation menée par le régime marocain du Makhzen avec l'entité sioniste, va susciter des réactions en profondeur qui auront de l'emprise sur la situation globale que traverse le peuple marocain livré à lui-même.

Le régime marocain du Makhzen a commis l'irréparable en franchissant le Rubicon dont ses conséquences vont se faire sentir d'une manière gravissime sur le plan politique et de la mobilisation populaire qui risque de tout remettre en cause y compris l'existence et la survie du régime marocain du Makhzen.

Tous les indices de développement au Maroc plaident pour un recul drastique et la dégradation manifeste de la croissance économique qui est menacée même de faillite et banqueroute.

La situation sociale des millions de Marocains étant quasi dramatique, s'ajoutent à cela des choix politiques et diplomatiques fondés sur la lâcheté et la traîtrise.