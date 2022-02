Depuis l'annonce de mouvements des troupes russes, en novembre 2021, près de la frontière ukrainienne, jusqu'à celle, hier matin, d'un départ programmé des contingents qui «ont achevé leurs exercices», souligne Moscou, le monde aura vécu un véritable mélodrame, entretenu par des mises en garde répétées de Washington et de ses alliés contre une «invasion imminente» qui a imposé des mois de tensions dans tout le Vieux Continent et même au-delà. Depuis l'annexion par la Russie en 2014 de la péninsule de la Crimée, on savait combien Moscou et Kiev étaient à couteaux tirés, la guerre entre l'armée ukrainienne et les séparatistes pro russes devenant la mèche par laquelle le feu risque à tout moment de se propager. Certains médias américains avaient, ces derniers jours, évoqué la date d'aujourd'hui pour le déclenchement de l'invasion russe en Ukraine. Pourtant, le Kremlin, le MAE russe Lavrov et le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, n'ont jamais cessé de démentir des «accusations hystériques» et d'expliquer que les forces déployées sont en opération banale de sécurisation des frontières. Cependant, Moscou n'a pas, non plus, cessé de réclamer des engagements fermes de la part des Occidentaux, et principalement de l'Otan, quant à la menace qu'ils font peser sur ces frontières et sur la sécurité de la Russie. En outre, l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan est catégoriquement rejetée. L'Otan y pense pourtant, et plus encore l'Ukraine puisque, pas plus tard qu'hier, le président Zelensky a encore posé la candidature, assurant qu'elle serait le meilleur bouclier pour son pays. Toujours est-il que le Kremlin a confirmé, hier, le début d'un retrait des forces russes positionnées aux portes de l'Ukraine, «un processus habituel» a-t-il assuré tout en réitérant sa condamnation de l' «hystérie» américaine et occidentale autour d'une invasion imminente. Pour Moscou, ce sont des calculs inavoués qui ont motivé ce branle-bas de combat et sa finalité procède d'une manoeuvre destinée à ébranler la sérénité de la Russie. «Nous avons toujours dit qu'après l'achèvement des exercices (...), les troupes retourneront dans leurs garnisons d'origine. C'est ce qui se passe là, c'est le processus habituel», a déclaré le porte-parole de la Présidence, Dmitri Peskov qui ajoute que Moscou, à l'avenir, organisera d'autres «exercices dans toute la Russie» car «c'est notre droit d'organiser des manoeuvres sur notre territoire, partout où nous le jugeons approprié». Réponse du berger à la bergère. Reste à savoir quelles explications seront données par les capitales occidentales, dans les prochains jours, sinon que leur mobilisation, pressions et menaces ont eu raison des ambitions de Moscou qui a pris la mesure d'une «campagne absolument sans précédent» dans le but de «provoquer des tensions». Lesquelles ne vont pas se dissiper sans laisser de profondes séquelles puisque les députés russes ont demandé au président Poutine de reconnaître l'indépendance des Républiques pro russes de Donetsk et de Lougansk.