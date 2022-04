Le syndicat indépendant des infirmiers au Maroc a annoncé l’organisation de sit-in la semaine prochaine dans tout le royaume, tout en menaçant d’observer une grève nationale, si le ministère de tutelle s’oppose au dialogue. Dans un communiqué, le syndicat a révélé que «des sit-in de protestation sont prévus les 19, 20, 21 et 22 avril sur tout le territoire marocain», menaçant de lancer une deuxième grève nationale si les portes du dialogue avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale continuaient à se fermer. En plus des sit-in, le syndicat a annoncé que des manifestations pendant les nuits du Ramadhan seront organisées entre les 25 et 28 avril dans tous les établissements de santé. Selon le communiqué, les infirmiers sont toujours engagés dans l’accomplissement de leurs tâches, expliquant que ces démarches de protestation sont entreprises pour défendre leur dossier de revendications socio-professionnelles.