Les indépendantistes en Nouvelle-Calédonie, qui avaient appelé à ne pas participer au référendum d'autodétermination remporté par les partisans du maintien de l'archipel dans le giron de la France, ont annoncé hier qu'ils ne reconnaissaient ni la «légitimité», ni la «validité» du scrutin. Les indépendantistes regroupés au sein du Comité stratégique indépendantiste de non participation «ne reconnaissent pas la légitimité et la validité de ce scrutin qui leur a été confisqué», ont-ils indiqué dans un communiqué, relayé par des médias. Ce référendum, ont-ils ajouté, «n'est pas conforme à l'esprit et à la lettre de l'accord de Nouméa». La veille, le camp du non à l'indépendance a remporté une victoire écrasante lors du référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie avec 96,49% des voix, contre seulement 3,51% pour les partisans du oui, selon les résultats définitifs. Les indépendantistes ayant décidé ne pas se rendre aux urnes, le taux de participation s'est effondré à 43,90% contre 56 et 53% lors des scrutins précédents.