=Le mouvement yéménite Ansarullah dit (Houthis) a exigé l'implication de tiers neutres pour parrainer et assurer la mise en oeuvre de tout accord avec le gouvernement. Cela émanait d'un tweet d'un membre de la délégation de négociation Houthi, Abdul Malik Al-Ajri, dimanche soir. Al-Ajri a estimé que le travail des Nations unies et de sa mission spéciale dans le cadre de la trêve en vigueur «nécessite une révision de son rôle». À cet effet, il a appelé à «l'implication de parties neutres régionales ou internationales pour parrainer tout accord (avec le gouvernement) et assurer sa mise en oeuvre». Le 1er avril, l'envoyé de l'ONU au Yémen, Hans Grundberg, a annoncé que les parties au conflit avaient convenu d'une trêve de deux mois pouvant être prolongée. Parmi les dispositions les plus importantes de la trêve figure le redémarrage des vols commerciaux via l'aéroport de Sanaa, avec deux vols par semaine. Dimanche, il a été annoncé l'échec du premier vol commercial depuis l'aéroport international de Sanaa. L'aéroport est fermé aux vols civils par la coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite depuis 2016, après que les Houthis ont été accusés de l'utiliser à des fins militaires, ce que le groupe nie.