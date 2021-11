Des milices houthis du Yémen ont indiqué samedi avoir lancé 14 drones chargés de bombes pour attaquer plusieurs aéroports et installations pétrolières en Arabie saoudite en réponse à ce qu'elles ont appelé «l'escalade de la coalition saoudienne au Yémen». «Nous avons visé la base aérienne du roi Khalid dans la ville de Riyadh avec quatre drones, frappé des cibles militaires à l'aéroport international du roi Abdallah et des raffineries de pétrole Aramco dans la ville de Djeddah avec quatre drones, frappé une cible militaire à l'aéroport international d'Abha avec un drone, visé d'autres sites militaires dans les villes de Jazan, Najran et Abha avec cinq drones», a affirmé le porte-parole militaire des rebelles houthis, Yehya Sarea, dans une déclaration diffusée par la télévision al-Masirah des milices. Parallèlement, la chaîne saoudienne

Al-Arabiya TV a rapporté que la coalition avait intercepté un drone chargé d'explosifs lancé par les rebelles houthis depuis l'aéroport international de Sanaa, au Yémen, en direction de l'Arabie saoudite, et qu'elle «s'occupait d'autres menaces des rebelles houthis». Les milices houthis ont récemment intensifié leurs attaques transfrontalières par missiles et drones. En février, le groupe rebelle yéménite a entamé une offensive majeure contre l'armée gouvernementale soutenue par l'Arabie saoudite pour s'emparer de la province de Marib, riche en pétrole, dans le centre du pays.