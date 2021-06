La Tunisie a annoncé, vendredi, un renforcement des restrictions pour lutter contre une accélération de l'épidémie de Covid-19, les hôpitaux étant à «90% pleins» et le nombre de décès quotidiens élevé, selon le ministère de la Santé. Le chef du gouvernement Hichem Mechichi, qui avait pourtant publiquement fait état de sa vaccination fin avril, a par ailleurs été testé positif, selon un communiqué de ses services. La moyenne quotidienne des décès a atteint 82 morts par jour au cours de la semaine passée, se rapprochant du record de 89 morts par jour sur une semaine enregistré fin avril, a indiqué Nissaf Ben Aleya, porte-parole du ministère.»Le nombre des décès a dépassé nos estimations», a t-elle reconnu lors d'une conférence de presse, soulignant que «le taux d'occupation dans les hôpitaux avait dépassé les 90%» et que la pression était «forte».

Outre les quatre gouvernorats déjà confinés depuis dimanche, 28 délégations (circonscriptions administratives), sur plus de 250 en Tunisie, devraient à leur tour être placées en confinement en raison d'un taux élevé d'incidence du Covid-19. Dans ces zones, les rassemblements, fêtes et évènements sportifs seront interdits. Leurs habitants sont appelés à rester chez eux et les commerces doivent fermer, sauf pour les produits de première nécessité. Dans les faits, ces mesures ne sont que partiellement appliquées dans les quatre régions déjà confinées, Béja (nord-ouest), Siliana, Zaghouan (nord) et Kairouan (centre). La Tunisie est passée jeudi en rouge sur la liste établie par les autorités britanniques, qui imposent désormais une quarantaine de dix jours à l'hôtel aux personnes en provenance de ce pays. Les restrictions restent néanmoins limitées pour les voyageurs arrivant en Tunisie, qui s'engagent par écrit à un confinement à domicile de 5 à 7 jours sauf pour les personnes vaccinées et les touristes voyageant avec des tour-opérateurs.

Le couvre-feu en vigueur dans tout le pays de 22h00 à 5h00 matin a été prolongé jusqu'au 11 juillet. La Tunisie compte actuellement 395.362 cas confirmés par tests sur 12 millions d'habitants et a recensé 14.406 morts. En 104 jours de vaccination, 1,7 million de personnes ont reçu au moins une dose mais la Tunisie peine à trouver les vaccins nécessaires pour accélérer sa campagne.